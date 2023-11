Felipe Melo: «Inter squadra del cuore. Inzaghi ha tutto per vincere»

L’ex giocatore dell’Inter e della Juventus Felipe Melo, ora campione del Sud America con la Copa Libertadores, ha rilasciato un commento sulla Serie A per Dazn.

FAVORITI – Felipe Melo segue ancora la Serie A: «Mi piace molto e non è così indietro come si dice, le tre finaliste tra Champions League, Europa League e Conference League nella scorsa stagione lo confermano. Bisogna, però, alzare il tasso tecnico e per farcela la via è una: acquistare i campioni. Non conosco nel dettaglio la situazione economica del calcio italiano, ma solo i top player aumentano livello e appeal. Mi auguro che possano arrivare, lo dico da tifoso e da persona che ama l’Italia. I favoriti per lo Scudetto? L’Inter è davanti. Mi sarei aspettato qualcosa in più dalla Roma, anche se resto un grande ammiratore di Mourinho, mentre la Juventus non è quella di 4-5 anni fa. Quest’anno Inzaghi ha tutto per vincere il titolo».

PASSATO – Melo ha ricordato qualcosa del suo passato poi: «Parlerei di chi ho conosciuto in Italia: inizio da Prandelli, grande uomo e allenatore. Sempre a Firenze non dimentico la mia amica Silvia dell’ufficio stampa. Poi il grande Mancio, ovviamente. Cito anche Pioli, con il quale lavorai a Milano dopo l’esonero dell’olandese (De Boer, ndr): mi ha ridato una possibilità, facendomi giocare di nuovo titolare con la squadra del mio cuore. E di questo, gli sono ancora grato».