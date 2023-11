Calhanoglu di rientro a Milano. Prossima la nascita del figlio – Sky

Hakan Calhanoglu rientrerà a Milano per Sky Sport. Il calciatore dell’Inter si è messo d’accordo con il ct della Turchia Vincenzo Montella per due motivi.

BUONA NOTIZIA – Hakan Calhanoglu ha saltato gli ultimi due allenamenti della sua Turchia. Il calciatore dell’Inter soffre di febbre e non è al meglio della forma. Anche per questo motivo Vincenzo Montella, il neo-ct della nazionale, gli ha permesso di ripartire in direzione Milano. In arrivo tra l’altro una buona notizia per la famiglia del numero 20 dell’Inter: sta per nascere il terzo figlio, la moglie perciò dovrà partorire a breve. Settimana movimentata per il centrocampista.