Elkann: «Scudetto? Pari con Inter importante! Allegri ha vinto tanto…»

Elkann sogna in grande per la Juventus di Allegri. L’amministratore delegato di Exor, in occasione dell’Investor Day, ha parlato della corsa scudetto e del risultato ottenuto contro l’Inter capolista. Di seguito quanto dichiarato a Sky Sport

IN ALTO E FELICE – John Elkann sogna in grande per la Juventus e si affida a Massimiliano Allegri. Pur senza sbilanciarsi troppo, l’amministratore delegato di Exor sottolinea come il pari ottenuto contro l’Inter sia significativo: «L’importante è fare punti partita dopo partita. Un pari contro l’Inter è un risultato importante. Il campionato è ancora lungo, ci sono squadre molto forti. Però mi ha fatto molto felice vedere la Juventus così in alto: quando non ci sono preoccupazioni esterne ci sono maggiori probabilità di ottenere risultati. Mister Allegri ha vinto tanti trofei, ci auguriamo di vincerne ancora tanti altri».