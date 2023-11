Atalanta, contro lo Sporting CP basta il pareggio per il primo posto

L’Atalanta pareggia 1-1 in casa contro lo Sporting CP in Europa League, ma questo basta per confermare il primo posto nel girone e dunque qualificarsi agli ottavi di finale.

OBIETTIVO RAGGIUNTO – Basta il minimo sforzo all’Atalanta per raggiungere l’obiettivo qualificazione agli ottavi di finale di Europa League dopo il pareggio 1-1 in casa contro lo Sporting CP. Al Gewiss Stadium nel primo tempo gli azzurri allenati da Gian Piero Gasperini creano diverse occasioni per sbloccare il match, fino ad arrivare al gol di Gianluca Scamacca al 23′. Nella ripresa poi i portoghesi reagiscono, pareggiando con Edwards al 56′ e sfiorando anche il gol vittoria con Goncalves. Missione però raggiunta dall’Atalanta che da prima in classifica si qualifica al turno successivo.