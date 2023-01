Dzeko e il ‘mal di piccole’: l’Inter ha bisogno di spezzarne il tabù − CdS

Dzeko chiamato agli straordinari per rincorrere un posto in Champions League. L’Inter ha bisogno del miglior Edin, ovvero quello in formato “grandi”

AMMAZZA-GRANDI − Esiste un Dzeko da gala con le squadre grandi o nelle partite di cartello e un altro che fa leggermente più fatica, soprattutto sotto porta, contro le compagini più piccole. Il bosniaco ha segnato al momento 11 gol stagionali, sette in Serie A. Di queste sette, quattro sono arrivati contro Milan (derby d’andata), Atalanta (doppietta) e Napoli. Più in aggiunta il gol in finale di Supercoppa Italiana a Riyad sempre contro i rossoneri. Tre invece contro le cosiddette piccole: due gol a Sassuolo e uno al Bologna. Dunque, serve un upgrade sotto questo punto di vista. L’ex Roma è chiamato agli straordinari con l’Inter che dovrà affrontare una settimana di fuoco tra Cremona, Atalanta mercoledì nei quarti di finale di Coppa Italia e nuovamente Milan nel derby di ritorno in campionato. Il bosniaco ci sarà in tutte e tre gli incontri, vista anche la precaria condizione di Romelu Lukaku. Servono le sue reti per ritrovare un’Inter discontinua e con tanti alti e bassi.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno