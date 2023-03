Digitalbits non paga, Inter alla ricerca un nuovo sponsor per l’estate − TS

Inter e Digitalbits sono destinati ormai a separarsi. Nella giornata di ieri è arrivata l’ennesima conferma dell’insolenza (vedi articolo). Come riportato da Tuttosport ora il club è alla ricerca del nuovo sponsor di maglia in vista della prossima stagione e le opzioni sono già diverse.

NUOVO SPONSOR − L’Inter in estate si separerà dalla criptovaluta canadese DigitalBits. Lo sponsor non ha adempiuto ai pagamenti dovuti al club, che per questo si riserverà di agire in tutela dei propri interessi contrattuali ed economici. La società è già a lavoro in vista dell’estate per assicurarsi un nuovo sponsor in grado di garantire un introito da almeno 30 milioni. Secondo quanto riportato da Tuttosport le opzioni per sostituire DigitalBits non mancano. Una come LeoVegas fa già parte del comparto sponsor: quest’ultima potrebbe essere presa in considerazione solo se in Italia cadranno i divieti di accordi commerciali con gli operatori di scommesse sportive. Le altre possibilità riguardano Binance e Hisense. Mentre il nome nuovo che sta circolando nelle ultime ore è quello di Turkish Airlines, compagnia aerea che è da quest’anno è partner della Champions League. La certezza è che entro fine stagione DigitalBits non sarà più il main sponsor.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini