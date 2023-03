Visnadi: «Inzaghi e l’Inter? Destino già scritto, non per questa stagione»

Inzaghi è in discussione in questi giorni, vista la sconfitta di Bologna e le critiche arrivate in maniera in certi casi anche eccessiva. Visnadi, a Radio Radio Mattino, parla di come l’Inter valuterà il tecnico.

IN BILICO – Gianni Visnadi esclude cambi in corso ma lega Simone Inzaghi al risultato finale in Serie A: «Non per questa stagione, ma è chiaro che per la prossima è tutto già scritto. Nel senso che ci sono dei traguardi da raggiungere in un certo modo, altrimenti al di là del contratto vista la situazione finanziaria dell’Inter il destino di Inzaghi per la prossima stagione è segnato. Cioè: peserebbero più le vittorie delle non vittorie, essendo le vittorie di lignaggio inferiore».