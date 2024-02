Diamanti: «Nessuna resa Juventus ma fa male! Se l’Inter va a +10…»

Diamanti non dà per spacciata la Juventus dopo l’ultimo KO che conferma la fuga dell’Inter in vetta. L’ex centrocampista italiano e attuale allenatore del Melbourne City Youth, intervenuto in collegamento con “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, commenta l’ultimissimo aggiornamento della classifica di Serie A e nello specifico la lotta Scudetto

NON È FINITA – La Juventus è costretta a inseguire l’Inter a sette punti di distanza e con una partita in più ma Alessandro Diamanti non fa drammi. Anzi, proprio Diamanti sottolinea come non sia ancora finita: «No, non è una resa. Sicuramente è una sconfitta che fa male, perché in casa nessuno se l’aspettava. Neanche io, sinceramente! Vedendo la Juventus negli ultimi mesi, giocando in casa dopo un sconfitta (contro l’Inter a Milano, ndr), mi aspettavo una reazione molto feroce. Invece è stata sconfitta così dall’Udinese a Torino. Per lo Scudetto non è detto ancora niente. Certo, se l’Inter dovesse vincere contro l’Atalanta nel recupero andrebbe a +10… Allora con questa Inter diventerebbe chiusa o comunque molto in salita per la Juventus». Così Diamanti sulla sfida tricolore in Serie A tra Inter e Juventus, che diventa meno avvincente dopo le ultime giornate.