Diamanti estasiato: «Inter, Thuram top: mi ricorda Weah! Inzaghi…»

Diamanti utilizza un metro di paragone importante per inquadrare Thuram in maglia Inter dopo il tris di Napoli. L’ex centrocampista italiano, intervenuto a “Speciale Serie A” su Radio TV Serie A con RDS, elogia il numero 9 nerazzurro e il resto della squadra guidata da Inzaghi

THURAM NUOVO WEAH – Lo 0-3 nerazzurro in Napoli-Inter porta Alessandro Diamanti a una conclusione: «L’Inter sta prendendo un bel treno. Il treno della vetta in classifica. Anche se, anche se… Insomma, sul primo gol qualcosina si poteva riguadare ma non abbiamo guardato. Sicuramente la squadra è più forte del Napoli e ha vinto bene. E vi dico una cosa: Marcus Thuram diventarà un fuoriclasse del nostro campionato! Se ce lo portano via è perché non è nelle nostre possibilità ma che giocatore! Non mi piace fare paragoni. Ho visto un giovane con grande strapotere fisico e velocità. Un paragone lo avrei ma non vorrei sentire i fischi… George Weah! Con i dovuti paragoni, a Napoli mi sembrava il vecchio Georgione!». Questo il commento di Diamanti, che si sofferma sul numero 9 nerazzurro, autore del terzo gol a Napoli e di un’altra ottima prova.

Diamanti promuove l’Inter di Inzaghi a 360°

INTER AFFAMATA – Diamanti ha parole positive per tutto l’ambiente Inter: «Quando fai cicli di vittorie e vinci scudetti, non è solo la squadra che fa bene ma anche tutto il gruppo dirigente. Simone Inzaghi messo in discussione? Perché prima o poi è sempre così nel calcio, soprattutto appena finisce un ciclo. Tutti parlano bene di te quando fai bene ma ti aspettano al varco appena non lo fai più… L’Inter è diventata una squadra consapevole e affamata, perché anche a Napoli ho visto un blocco unico. Qualsiasi calciatore in campo sa cosa fare, fa il suo dovere e lo fa al massimo. Hakan Calhanoglu al Milan non ci ha abituato a queste prestazioni, infatti a me non è mai piaciuto in rossonero. A Napoli partita fatta da squadra vera, consapevole. Si vede che vogliono vincere il campionato. Inzaghi è un “gestore” che alla fine ti porta i risultati». Così Diamanti sulle ambizioni dell’Inter di Inzaghi in questa stagione, che la vede ancora in corsa per tutto quanto.