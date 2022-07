Di Pardo: «Io come Bellanova? Penso a me stesso. Modello un ex Inter»

Di Pardo, giocatore di proprietà della Juventus, è arrivato in prestito al Cagliari per sostituire Bellanova, trasferitosi ufficialmente all’Inter da due giorni. Il laterale classe ’99, nella conferenza stampa di presentazione, parla del suo predecessore e rivela di avere un ex nerazzurro come modello.

DA UN EX INTER A UN ATTUALE – Alessandro Di Pardo sostituirà, di fatto, Raoul Bellanova sulla fascia destra del Cagliari. Il nuovo giocatore rossoblù parla di chi lo ha preceduto: «Io come Bellanova? Cerco di essere me stesso. Non ho visto il percorso che ha fatto, so che ha fatto un buon campionato però penso a me stesso. Ho voglia di migliorare tanto, di mettermi a disposizione di tutti. Un modello a cui mi ispiro è Joao Cancelo».