Martorelli: «Dybala? Gli agenti devono capire una cosa. L’addio alla Juventus…»

Giocondo Martorelli, noto agente italiano, sulle frequenze di TMW Radio nel corso di A Tutto Mercato, ha espresso la sua opinione riguardo Paulo Dybala che non ha ancora trovato una squadra.

ANCORA LIBERO – Giocondo Martorelli dice la sua riguardo l’attaccante argentino ancora libero: «Dybala è ancora senza squadra, il che è incredibile, ma bisognerebbe capire che le dinamiche del calciomercato sono cambiate. Agenti e calciatori dovrebbero realizzare che certe attese non possono essere più rispettate. Agenti monopolizzano il mercato? Bisogna tenere conto che questi ultimi ricevono soldi solo quando gli vengono offerti dai dirigenti delle società. Quindi non c’è nulla di illecito. Non credo perché la decisione di non proseguire insieme è stata dettata da un punto di vista tecnico e progettuale. I problemi non sono mai stati di tipo economico».