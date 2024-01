Di Gennaro: «Inzaghi meglio di Allegri. Inter è una squadra totale»

Antonio Di Gennaro si è espresso in questo modo su TMW Radio sui paragoni tra Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, ma non solo.

GIUDIZIO – Di Gennaro giudica la situazione così: «Rosso per Sommer no, prende la palla e poi c’è il contatto. Rivedendo, l’arbitro ha ritenuto corretto dare il rigore. Ha preso tutto, pallone e poi faccia. Certo, ai miei tempi si avevano tempi di uscita diversi e non c’erano magari interventi degli arbitri così. Chi è meglio tra Allegri ed Inzaghi? Inzaghi. Non è discorso del modulo, ma i suoi difensori diventano centrocampisti. L’Inter è una squadra totale. E’ il modo di interpretare la partita, di come gestire i momenti. Sanno come pressare e attaccare, ormai giocano a memoria come il Napoli lo scorso anno. L’Inter con gli anni è migliorata».