Di Gennaro: «Inter, Hakimi difficile da sostituire. Ora la favorita è un’altra»

Hakimi è volato al Paris Saint-Germain e l’Inter deve ancora trovare il sostituto da consegnare a Inzaghi. Ai microfoni de “La Domenica Sportiva Estate”, l’ex giocatore Di Gennaro ha commentato la cessione dell’esterno marocchino e ha indicato la sua favorita per la prossima Serie A.

MERCATO DIVERSO – Antonio Di Gennaro ha sottolineato come la cessione di Achraf Hakimi abbia creato una lacuna difficilmente colmabile sulla fascia destra dell’Inter, modificando gli equilibri in vista della prossima Serie A: «Trovare un sostituto di Hakimi è molto difficile. È un giocatore di livello mondiale. Non a caso è stato venduto per una cifra importante. Quest’anno conteranno molto gli allenatori. Sarà un mercato diverso, quindi le loro idee saranno fondamentali per far rendere al massimo le squadre. Simone Inzaghi all’Inter trova un’impostazione tattica uguale alla sua, il 3-5-2 di Antonio Conte, ma poi ognuno mette le sue idee. Con il ritorno di Massimiliano Allegri e il ridimensionamento dell’Inter, con la vendita di Hakimi e forse un altro, la Juventus parte sicuramente avvantaggiata».