Dalbert al Cagliari, oggi il giorno: con l’Inter tutto OK da prima del Lugano

Dalbert dall’Inter al Cagliari non è più un trasferimento possibile, ma già certo. Il difensore ha completato tutti gli iter negli scorsi giorni e oggi è previsto che si aggreghi al ritiro dei rossoblù.

IN CHIUSURA – Oggi è atteso Dalbert Henrique nel ritiro del Cagliari, a Peio. Il difensore lascia l’Inter in prestito, con diritto di riscatto a favore del club rossoblù. E, come raccontato più volte, può essere la prima di tante operazioni coi sardi, con Nahitan Nandez come piatto principale (vedi articolo). Il brasiliano ha fatto le visite mediche sabato mattina, poi ha giocato Lugano-Inter di fatto da già ceduto (come rivelato da Simone Inzaghi). L’accordo fra i club, invece, è risalente addirittura a venerdì. Sul trasferimento di Dalbert, quindi, dubbi non ce ne sono più: si attende solo l’annuncio ufficiale.