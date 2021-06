Di Gennaro: «Infortunio Sensi? Per lui diventa problema anche mentale»

Sensi si è infortunato giovedì e, dopo Italia-Repubblica Ceca 4-0, Mancini ha fatto capire che sarà costretto a cambiarlo per gli Europei (vedi articolo). Antonio Di Gennaro, parlando a Rai Sport, è rammaricato per i troppi problemi fisici del centrocampista dell’Inter.

PROBLEMA CRONICO – Non c’è pace per Stefano Sensi, che in questi due anni all’Inter ha avuto più infortuni che altro. In ottica Italia per gli Europei il giudizio di Antonio Di Gennaro è inevitabile: «Un infortunio importante, perché garantiva il vice Jorginho e la mezzala. Ricordiamoci che anche Sensi ha fatto prestazioni importanti, è arrivato alla conclusione e al gol. Certo poi diventa anche un problema mentale per questo ragazzo: con tanti infortuni non riesci a recuperare».