Sensi, forfait per gli Europei vicino. Mancini: «Torna a casa? Penso di sì»

Sensi quasi certamente non farà parte del gruppo degli Europei con l’Italia. Dopo l’infortunio di ieri lo staff medico degli Azzurri valuta se rimandarlo a casa, con Pessina pronto a sostituirlo. Mancini, in conferenza stampa dopo Italia-Repubblica Ceca 4-0 (vedi articolo), dà conferme in tal senso.

SENSI, FORFAIT VICINO – Roberto Mancini, dopo il 4-0 alla Repubblica Ceca, fa il punto sugli infortunati dell’Italia: «Lorenzo Pellegrini credo che sia recuperato, al 100%. Non l’abbiamo rischiato stasera, ma è recuperato. Marco Verratti sta facendo passi da gigante, io penso che possiamo recuperarlo. Già dal debutto agli Europei con la Turchia? Penso di sì. Stefano Sensi torna a casa? Stiamo valutando adesso, ma penso di sì».