De Vrij e Dumfries, chi contro gli Stati Uniti? la probabile formazione – CDS

Oggi partono gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. La fase a eliminazione diretta inizia con Olanda-Stati Uniti, in programma alle ore 16.00. Ecco la probabile formazione che Van Gaal manderà in campo

OTTAVI – Due nerazzurri in campo oggi alle 16.00. Stefan De Vrij e Denzel Dumfries saranno impegnati negli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar contro gli Stati Uniti. Dei due, solo l’esterno destro dovrebbe partire titolare. Per il centrale difensivo sarebbe la quarta panchina in quattro partite. Ecco le possibili scelte di Louis Van Gaal per la sfida contro gli USA:

OLANDA (3-4-1-2) : Noppert; Timber, Aké, Van Dijk; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Klaassen; Bergwin, Gakpo.

Ct: Louis Van Gaal.

A disposizione: Bijlow, Pasveer, De Vrij, De Ligt, Malacia, Frimpong, Koopmeiners, Taylor, Berghuis, Simons, Lang, Depay, Janssen, Weghorst, De Jong