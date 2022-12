Lukaku anticipa il rientro all’Inter per riprendere la condizione! Inzaghi lo aspetta – TS

L’Inter cercherà di strappare le condizioni migliori al Chelsea per il prestito di Romelu Lukaku (vedi QUI), ma c’è anche il presente da tenere in considerazione. Simone Inzaghi aspetta l’attaccante belga, che secondo quanto riportato dal collega Federico Masini questa mattina su Tuttosport, anticiperà il suo rientro per mettersi subito a disposizione del mister e ritrovare la condizione migliore.

RIENTRO ANTICIPATO – Romelu Lukaku torna all’Inter prima del previsto, considerando l’uscita del Belgio dal Mondiale. Nei quarantacinque minuti disputati contro la Croazia è evidente che la sua condizione è ancora lontana dal top, ma è stato comunque determinante creando diverse occasioni pericolose. Come da accordi concessi a tutti i giocatori partiti per il Qatar, avrà ora a disposizione dieci giorni di vacanza, ma è assai probabile che rientri prima a Milano per riprendere ad allenarsi e non perdere quel poco di condizione trovata al Mondiale. La squadra dal 4 al 9 sarà a Malta, Lukaku potrebbe arrivare in città proprio quando i compagni torneranno dall’isola. Inzaghi e il suo staff stanno preparando un programma ad hoc per portarlo al massimo della condizione in vista della decisiva sfida col Napoli in programma il 4 gennaio.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini