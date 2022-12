L’Argentina fa i conti con la stanchezza, che fa Lautaro Martinez? La probabile formazione – CdS

Il Mondiale in Qatar entra nel vivo con gli ottavi di finale. L’Argentina questa sera alle 20 sfiderà l’Australia, ma Lionel Scaloni dovrà fare i conti con la stanchezza di alcuni giocatori. Lautaro Martinez giocherà o no? Ecco la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

LA PROBABILE – Lionel Scaloni prepara l’ottavo di finale contro l’Australia, ma il fattore stanchezza preoccupa e non poco l’Argentina. In un torneo così compresso l’aspetto fisico ha effettivamente un peso non trascurabile, soprattutto perché Angel Di Maria e Acuna sono usciti a pezzi dopo la partita con la Polonia, ma potrebbero non essere gli unici. Lautaro Martinez rischia di perdere definitivamente il posto da titolare in favore del collega Julian Alvarez, in gol contro i polacchi. L’attaccante dell’Inter però avrà comunque le sue chance, Lionel Scaloni ha fiducia in lui e lo ha dimostrato in più riprese.

Di seguito la probabile formazione dell’Argentina secondo il Corriere dello Sport (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Di Maria, J. Alvarez, Messi.

Fonte: Corriere edello Sport