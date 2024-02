De Paola: «Inter, situazione irreversibile. Ci sono 2 pietre miliari»

De Paola si concentra sull’Inter, che con l’Atalanta ha ottenuto la sua undicesima vittoria di fila. Ora i nerazzurri sono a +12 sulla seconda.

PIETRE MILIARI − Paolo De Paola non ha dubbi sulla squadra di Simone Inzaghi: «Ci si può sbilanciare, non è nemmeno una previsione. Questa è una situazione irreversibile per il campionato. L’Inter credo abbia un punto o qualcosa in più del Napoli. Quindi quello che ha fatto di fenomenale il Napoli lo scorso anno, lo sta ripetendo l’Inter quest’anno. Entrambe hanno ammazzato i rispettivi campionati. Il rinnovo di Marotta e quello di Inzaghi, di cui si parla, sono le due pietre miliari per iniziare un ciclo, ecco dove ha sbagliato de Laurentiis decidendo di allontanare sia Giuntoli che Spalletti». Le sue parole in collegamento su Sportitalia.