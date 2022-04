De Marchi: «Inter, certe occasioni vanno portate a termine! Mancata una cosa»

De Marchi, ex difensore fra le altre di Bologna e Roma, è intervenuto in collegamento con Sky Sport 24. Nel commentare la sconfitta dell’Inter al Dall’Ara segnala anche come, in stagione, i nerazzurri non sempre abbiano sfruttato le opportunità.

TROPPI ERRORI – Marco Antonio De Marchi prova a capire cosa sia mancato all’Inter al Dall’Ara: «Forse non essere cinica al punto giusto. Quando ci sono le occasioni vanno portate a termine, poi ha incontrato un Bologna che sta giocando per il proprio allenatore e in maniera più serena. È strano che una squadra come questa, che ha ottenuto grandi risultati a inizio di stagione, abbia trovato un blackout terribile buttando tutto quello che aveva fatto e adesso, non giocandosi nulla, riesca a stare in partita e batta anche una delle pretendenti a vincere lo scudetto. Le occasioni l’Inter le ha avute, avrebbe dovuto segnare qualche gol in più per stare tranquilla. Il Bologna non è mai morto e ha un campione come Marko Arnautovic, che sta vivendo una seconda giovinezza».