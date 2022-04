Prima Pagina IN Edicola: Scossa Marotta. Un ex: «Inter, è tutta colpa tua!»

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter si compatta dopo il KO. Scossa Marotta: «Inzaghi resta». L’AD nerazzurro rilancia il tecnico: «Simone è uno dei più bravi, siamo incavolati ma non depressi».

TUTTOSPORT

PapeRadu. «Inter, è tutta colpa tua!». Silvano Martina giudica l’errore fatale di Bologna: «Difficile che un vice sia pronto, se non gioca mai».