De Grandis: «Settimana decisiva Inter. In casa non vince da settembre»

L’Inter tra pochi minuti scenderà in campo contro l’Udinese, in vista dell’undicesima giornata di campionato. Per Stefano De Grandis, ospite nel prepartita, ritiene fondamentale questa settimana per i nerazzurri. Inoltre, una battuta sui risultati a San Siro

FONDAMENTALE − De Grandis parla delle ultime tre partite dell’Inter: «Settimana più importante, questa sera ci sarà Roma-Milan e può sperare di accorciare in caso di vittoria contro l’Udinese e di non vittoria dei rossoneri. Poi gioca a San Siro dove non vince da settembre, l’Inter deve tornare a vincere in casa perché è costruita per vincere lo scudetto. Questa è la settimana giusta».