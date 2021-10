De Grandis: «Inzaghi mi piace molto, ma non come fa i cambi! A Roma…»

Inzaghi stasera per la sfida di Champions League contro lo Sheriff in programma a San Siro, sta pensando a un’Inter più spregiudicata del solito (QUI le ultime). Stefano De Grandis – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, ha da ridire sul modo di gestire i cambi del tecnico nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni

CAMBI SBAGLIATI – Simone Inzaghi stasera a San Siro contro lo Sheriff vuole un’Inter coraggiosa e spregiudicata. Secondo Stefano De Grandis i troppi gol presi non sono solo frutto di errori difensivi: «Inzaghi non è uno che ti pressa alto e lascia campo dietro, la difesa non è bassa come quella di Antonio Conte ma è piuttosto attenta. Sul gol del 2-1 della Lazio non puoi non marcare Sergej Milinkovic-Savic. A me Inzaghi piace molto ma non mi piace per niente come fa i cambi perché spesso sono preparati da casa o decisi dai cartellini gialli. A Roma esce Roberto Gagliardini che stava marcando Milinkovic ed esce Ivan Perisic che fino a quel momento era stato il migliore in campo. Federico Dimarco stava facendo bene a centrocampo e lo riporti dietro. Secondo me i cambi con la Lazio hanno peggiorato l’Inter».