Longhi: «L’Inter non dà garanzie nei 90′. Squadra condizionata dai cambi»

Bruno Longhi, in collegamento su Sky Sport 24, ritiene l’Inter una squadra che non riesce a dare garanzie durante tutto l’arco della partita. Inoltre, il giornalista bacchetta un po’ Inzaghi

NO GARANZIE − Così Longhi sui nerazzurri: «L’Inter non da garanzie nei 90′, è sempre condizionata dai cambi. Simone Inzaghi ha cambiato e ribaltato molto durante le partite. Col Real Madrid bene per un tempo, poi meglio i cambi di Carlo Ancelotti hanno fatto meglio. I nerazzurri non riescono a stare in partita nei 90′, contro Lazio non ho capito il mettere dentro Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Matias Vecino che erano arrivati da poche ore, stravolgendo e peggiorando la squadra. Forse Inzaghi ha pensato anche allo Sheriff ed è stato sbagliato perché ha vanificato quanto fatto di buono».