Inter-Sheriff, Inzaghi verso l’esclusione di Bastoni! Dumfries dal 1′ – Sky

ESCLUSO – Inter-Sheriff è una sfida di fondamentale importanza per il cammino europeo dei nerazzurri. Secondo le ultime di Andrea Paventi, Simone Inzaghi va verso l’esclusione di Alessandro Bastoni: «Li ha studiati molto bene gli avversari Inzaghi, dovrà essere un’Inter corta e brava a ripartire. Il tecnico nerazzurro cercherà di mettere la squadra più spregiudicata possibile. Dalle nostre informazioni si profila il ritorno dal 1′ di Vidal con Brozovic e Barella. Dumfries in vantaggio su Darmian mentre Perisic torna sulla fascia sinistra. Lautaro Martinez dal 1′ e poi la conferma della difesa per tre quarti con Dimarco preferito a Bastoni».