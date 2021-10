Serie A, Giudice Sportivo 8ª giornata: multa per Kolarov! La motivazione

Dal Giudice Sportivo sull’ottava giornata di Serie A c’è una multa per un giocatore dell’Inter che contro la Lazio non è nemmeno entrato in campo. Si tratta di Kolarov.

I PROVVEDIMENTI – Il Giudice Sportivo multa Aleksandar Kolarov dopo Lazio-Inter. Il difensore serbo, uno degli ex di sabato, all’85’ (al termine della rissa per il gol di Felipe Anderson) ha rivolto ai sostenitori biancocelesti un gesto provocatorio e volgare. Dovrà pagare un’ammenda di diecimila euro. L’infrazione l’hanno rilevata i collaboratori della Procura Federale. Per quanto riguarda Luiz Felipe, espulso a fine partita per aver generato un parapiglia dopo essere saltato addosso a Joaquin Correa cingendogli il collo, un turno di squalifica e cinquemila euro di multa. Per Inter-Juventus di domenica niente squalificati né diffidati. Di seguito i provvedimenti integrali dopo l’ottava giornata di Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI OTTAVA GIORNATA



Una giornata: Riccardo Sottil (Fiorentina), Luiz Felipe (Lazio), Morten Thorsby (Sampdoria), Roberto D’Aversa (Sampdoria, allenatore), Roberto Pereyra (Udinese)

DIFFIDATI OTTAVA GIORNATA

Quarta ammonizione: José Luis Palomino (Atalanta), Nicolas Dominguez (Bologna), Kevin Strootman (Cagliari), Alvaro Odriozola (Fiorentina)