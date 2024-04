De Grandis: «Inter, applausi per una cosa! Dimarco, gol spettacolare»

Stefano De Grandis, dagli studi di Sky Sport, ha commentato così il successo dell’Inter sull’Empoli che vale il +14 in vetta alla classifica. Elogio, in particolare, per Dimarco.

ELOGIO – Queste le considerazioni di De Grandis: «Noi abbiamo sempre visto l’Inter multinazionale, con nessun italiano. Ieri invece sei italiani titolari. Applausi ai nerazzurri che hanno rivitalizzato la categoria italiana. Questo è un gruppo che potrebbe fare il blocco della Nazionale. Può essere l’ossatura della Nazionale, tornando agli anni ’70. Una caratteristica dell’Inter che anche ieri come fa gol? Con l’azione di Bastoni che serve Dimarco con un’azione pazzesca, che però parte in fuorigioco. Un gol bellissimo, l’assist di Bastoni con palla che arriva da sinistra e Dimarco che colpisce di sinistro. Un gol veramente spettacolare. La caratteristica dell’Inter è che i due terzi, o braccetti, riescano ad andare spesso in avanti. Guardate Bastoni e Pavard».