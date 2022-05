De Grandis: «Conte deve ringraziare Perisic, prima di lui lì giocava Young»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, si è espresso in merito a Ivan Perisic. Il croato è uno dei protagonisti dell’Inter di Inzaghi nonché uno dei migliori nella squadra di Conte

RISOLVE PROBLEMI − De Grandis sulla crescita del croato all’Inter: «Si parla sempre di Perisic che deve ringraziare Conte ma anche Conte deve dire grazie a Perisic perché quando è tornato ha risolto il problema sulla fascia sinistra. In quella zona infatti giocava Ashley Young che era un destro naturale e più scarso di Perisic. L’unico errore forse è il fallo laterale contro il Bologna. L’Inter ha preso Gosens perché il croato forse non rinnovava il contratto. Per adesso Gosens non si è visto».