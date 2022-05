Di Marzio: «Inter, arrivo di Gosens cautelativo. Scudetto? Milan col bonus»

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato per Sky Sport, ha parlato dell’arrivo di Gosens all’Inter come mossa cautelativa in caso di non rinnovo di Perisic. Poi una considerazione sulla lotta Scudetto

MERCATO E SCUDETTO − Le parole di Di Marzio sull’arrivo di Gosens all’Inter e sul vantaggio del Milan: «L’acquisto di Robin Gosens a gennaio da parte dell’Inter era stato una sorta di forma cautelativa in caso di mancato rinnovo di Ivan Perisic. Ma se il croato rinnovasse avresti due importanti mancini a sinistra. Scudetto? Il fatto che il Milan abbia il bonus del pareggio, può fare la differenza. Il Milan è la favorita, mi sembra difficile che disperda questi due punti di vantaggio dall’Inter».