De Grandis: «Brozovic lo farei giocare sempre. Preferenza Inzaghi»

Nel prepartita di Inter-Lecce fa sicuramente rumore l’esclusione di Marcelo Brozovic dall’undici iniziale dei nerazzurri. Di questo ha parlato Stefano De Grandis negli studi di Sky Sport, sottolineando la sua predilizione per il croato

MEDIANA OFFENSIVA – Stefano De Grandis ha commentato così l’esclusione di Marcelo Brozovic dai titolari di Inter-Lecce. «Per quello che ci ha fatto vedere, per me è un titolare. Calhanoglu ha interpretato bene quel ruolo e Inzaghi non vuole fare a meno di Mkhitaryan per avere una mediana più offensiva. Per le sue capacità di gestire il pallone, io Brozo lo tengo dentro. Magari sta bene ma non è ancora in condizione».