Marcolin: «Oggi serve una risposta caratteriale! Lautaro nuovo leader»

Dario Marcolin ha parlato in collegamento a DAZN direttamente dal prato di San Siro. Secondo l’ex giocatore, oggi i nerazzurri dovranno dare una risposta dal punto di vista caratteriale

RISPOSTA DAGLI UOMINI – Ecco il commento di Dario Marcolin sull’Inter di Inzaghi a pochi minuti dalla sfida con il Lecce: «La reazione di oggi è caratteriale: Inzaghi si aspetta una risposta dagli uomini, il gioco viene in secondo piano. Il problema dell’Inter in questo periodo è stato aver lasciato troppi punti alle squadre piccole. Nelle partite con Sampdoria, Bologna ed Empoli i nerazzurri avrebbero potuto capitalizzare di più. La sconfitta del Napoli contro la Lazio lascia un po’ di rammarico per la rincorsa. Il Lecce è la squadra più difficile da affrontare: due settimane fa ha vinto a Bergamo giocando in maniera compatta e di ripartenza. Dalla prima di campionato è passato un mondo. Prima era una squadra in costruzione. Oggi è una squadra solida e compatta e se la gioca con la serenità che vuole l’allenatore. La continuità la ottieni con l’entusiasmo arrivato dai risultati delle grandi. Il Problema è aver sottovalutato le partite che poi ti fanno volare in classifica, ovvero quelle con le piccole, che alla lunga pesano. Credo sia stata una settimana di testa più che di allenamento».

NUOVO LEADER – Marcolin ha anche parlato del nuovo leader dell’Inter, ovvero Lautaro Martinez: «Lautaro è il nuovo leader dell’Inter. Ha vinto 4 trofei con l’Inter e due con l’Argentina. DOpo il Bologna ha parlato da uomo che ama la squadra. Ogni squadra ha dei leader ma questa leadership va rinnovata. Ora tocca a lui».