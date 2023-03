Damascelli: «Dybala, errore non della Juventus ma dell’Inter! Ha preferito Lukaku»

Tony Damascelli in collegamento video con gli studi di Rai 2, ha espresso la sua opinione riguardo l’addio di Paulo Dybala alla Juventus e l’interesse dell’Inter in estate.

GRANDE ERRORE – Il giornalista Tony Damascelli ha parlato dell’addio dell’argentino alla Juventus facendo riferimento all’interesse dell’Inter in estate: «La storia tra Paulo Dybala e la Juventus è finita perché doveva finire. La partita di addio lui piange come un bambino perché nelle ultime stagioni pur essendo importante non poteva garantire alla Juventus un contratto di quattro o 5 anni a una cifra molto importante. L’errore principale non è stato della Juventus ma dell’Inter, che avrebbe potuto prenderlo e ha aspettato preferendo poi Lukaku in prestito. Alla Roma è andato al posto migliore, che poteva essere anche il Napoli».