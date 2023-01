Dalmat: «Per Skriniar sbagliato aspettare l’ultimo momento. Stasera…»

Stephane Dalmat, ex giocatore nerazzurro, ha parlato della partita di stasera contro l’Atalanta e della questione Skriniar

STASERA IMPORTANTE – Ecco il commento di Dalmat su Inter-Atalanta e sulla situazione legata a Skriniar. L’ex giocatore dell’Inter ha parlato tramite un video pubblicato sul profilo Instagram: «Oggi è una partita difficile ma è anche il giorno della fine del mercato. Io non sono un dirigente, sono un ex giocatore ma penso di conoscere un po’il calcio. Per quanto riguarda la questione Skriniar, non sono arrabbiato con i dirigenti, ma penso che non si debba aspettare l’ultimo momento per rinnovare. Ora Skriniar non può più giocare qui, ha già firmato per il PSG. L’Inter vuole 20 milioni per mandarlo via subito. Se lo lasciano andare via ora non avrebbero nemmeno uno stipendio da pagare per i prossimi mesi. Io prenderei Kimpembe in prestito, può sostituire tranquillamente Skriniar fino a giugno. Spero che la partita di stasera non sia influenzata dalla situazione: bisogna vincere. Dobbiamo vincere la Coppa Italia come l’anno scorso».