Demiral-Inter rinviato? Piace, ma non è il solo. In estate altri sviluppi − Sky

Demiral non andrà all’Inter in questa sessione di calciomercato. Tutto potrebbe rinviato all’estate, ma l’Inter sonderò anche altri profili per il dopo Skriniar

SCENARI FUTURI − A meno di clamorosi scenari, Milan Skriniar resterà all’Inter fino alla fine stagione. Dal PSG non è arrivato nessun rilancio con il club nerazzurro che considera ormai chiuso il proprio mercato (vedi articolo). Dunque niente da fare anche per i possibili nomi in entrata: in primis quello di Merih Demiral. Il turco è stato opzionato dall’Inter come carta last minute per sopperire all’eventuale partenza anticipata di Skriniar. Come riporta Alessandro Sugoni di Sky Sport, in collegamento dallo Sheraton di Milano, il profilo dell’atalantino potrebbe interessare anche per l’estate. I discorsi però saranno diversi. Con maggior tempo e tranquillità, i nerazzurri potranno sondare i vari mercati e scegliere con più calma e ragionevolezza il nuovo difensore.