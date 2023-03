Dalmat: «Inter, nessuno di alto livello. Colpa non solo di Inzaghi»

Non è assolutamente soddisfatto Stephane Dalmat dalla prestazione messa in mostra dall’Inter contro lo Spezia. L’ex centrocampista nerazzurro ha criticato in particolar modo il livello della squadra e non ha voluto dare tutte le colpe al tecnico Simone Inzaghi.

LIVELLO MEDIOCRE – Stephane Dalmat sul suo profilo Instagram ufficiale ha voluto commentare così Spezia-Inter: «Non è possibile perdere contro lo Spezia. Quando l’Inter gioca in casa contro questo tipo di squadra è più facile. Ma quando si va in trasferta iniziano i problemi. I nerazzurri hanno avuti tante opportunità, se entra il primo rigore la partita può cambiare. Diciamo sempre che è colpa di Inzaghi. Certo, è anche sua, ma anche dei giocatori. Questa squadra ha qualità, ma mancano tre o quattro giocatori di alto livello. Una volta questo tipo di partite non si perdevano mai. Spero che in Champions League possano alzare il livello, spero che questa stagione finisca il meglio possibile. Con questi risultati è incredibile essere ancora secondi».