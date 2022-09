Dalmat: «Inter brutta, preoccupato! Manca qualità. Onana straordinario»

Dalmat commenta la sconfitta dell’Inter contro il Bayern Monaco individuando nella mancanza di qualità il problema più grande. Poi qualche considerazione su Onana

MANCA QUALITÀ − L’ex nerazzurro Dalmat rammaricato per il KO in Champions League. Spiega le cause sul suo account Instagram: «Ieri ho visto una partita brutta, un’Inter che ha giocato male. Vero che il Bayern Monaco è forte – ma quando vedo il Napoli contro il Liverpool, che è allo stesso livello del Bayern Monaco e vince 4-1 – allora dico che c’è un problema. Problema di qualità. Già senza Lukaku l’Inter è una squadra differente, è l’unico che può fare la differenza e fare paura agli avversari. Manca qualche giocatore internazionale di grande livello. In Champions League bisogna avere giocatori forti. Onana ha fatto una gara straordinaria e ha dimostrato di poter essere il portiere titolare dell’Inter. Poi non ho visto niente. Vediamo in campionato come si comporterà la squadra, sono preoccupato ma bisogna crederci sempre perché ha dimostrato in passato di poter fare bene. Non bisogna però aspettare troppo per non compromettere il cammino in Italia e in Champions League. Sempre forza Inter anche quando si perde».