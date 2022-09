Trevisani: «Inter senza più riferimenti, chiunque giochi va in difficoltà!»

Riccardo Trevisani duro nei confronti dell’Inter, che ieri ha perso la sua seconda partita consecutiva tra campionato e Champions League. Il giornalista non salva nessuno

PERIODO DIFFICILE − Trevisani vede tante difficoltà nei nerazzurri: «La situazione non è tranquilla da nessun punto di vista. L’Inter non è più la squadra con quella potenza offensiva di un tempo, male anche in difesa. C’è poco filtro a centrocampo, chiunque giochi va in difficoltà. La squadra gioca male e anche di tanto. È una squadra che ha perso i riferimenti, non ha più le certezze. Barella non è più quello di prima, poi manca Lukaku che è una cosa pesantissima per questa squadra. Onana piuttosto sollecitato, non ha dovuto compiere interventi straordinari. Buon test anche se Inzaghi ha già detto che giocherà Inzaghi col Torino. I gol subiti restano un problema. Ieri sono stati due ma potevano essere anche sei». Le sue parole a Sport Mediaset.