Paventi: «All’Inter serve qualcosa in più da tutti! Prossime 3 gare decisive»

L’Inter non riesce ad uscire da questo delicato periodo di appannaggio, due sconfitte di fila tra campionato e Champions League e tanti gol subiti. L’analisi di Paventi dopo la gara col Bayern Monaco

DIFFICOLTÀ − Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, racconta il day-after di Inter-Bayern Monaco: «Il Bayern Monaco si è presentato nelle condizioni ottimali, impressionanti i primi 15-20′. Chiaro che l’Inter ha fatto fatica nel recupero palla, nell’accorciare gli spazi soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa un po’ meglio. Ma è la cartina tornasole di un periodo difficile. Fai fatica a ribaltare i risultati, a non incassare gol. L’Inter deve ritrovarsi, bisogna giocare una fetta importante di girone a Plzen. Senza dimenticare le gare complicate contro Torino e Udinese in campionato. Viktoria Plzen? Molto importante se vuoi avere una chance di passare il girone. Bisogna portare a casa sei punti. Ma serve mettere qualcosa di più in campo da tutti: Inzaghi e giocatori!».