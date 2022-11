Dalmat: «Inter, con l’Atalanta non facile ma ho fiducia! Colpo per 2 motivi»

Dalmat si esprime prima di Atalanta-Inter, gara che chiuderà il 2022 della squadra di Simone Inzaghi. Fiducia e ottimismo nonché grande possibilità di fare il colpo

GRANDE POSSIBILITÀ − Stephen Dalmat commenta l’imminente gara di campionato della Beneamata contro l’Atalanta: «Ultima partita dell’Inter del 2022, gara molto importante. Abbiamo la possibilità di fare un bel colpo, se vinciamo oggi possiamo fare un salto e dimenticare la brutta gara contro la Juventus. Non sarà facile perché l’Atalanta negli ultimi anni ha dimostrato essere una squadra tra le 5-6 d’Italia. Io ho fiducia perché abbiamo la possibilità di fare un grande colpo perché il Milan non è certo di vincere contro la Fiorentina e inoltre c’è lo scontro diretto Juventus-Lazio. Buona cosa se l’Inter vince in modo da salvare prima del Mondiale una prima parte di stagione fatta di alti e bassi. Poi dopo sarà un altro campionato». L’ex giocatore francese si è espresso in un video sul suo account Instagram.