Stankovic in Serie A dura solo un mese? Riflessioni Sampdoria con un ex Inter – CdS

Stankovic rischia di aver già finito la sua esperienza da allenatore della Sampdoria. Il Corriere dello Sport metta a rischio la continuità del tecnico serbo, dopo il KO di ieri per 0-2 contro il Lecce (vedi articolo). C’è un ex Inter come nome spendibile.

RUOLINO DI MARCIA NEGATIVO – Una vittoria (con la Cremonese), un pareggio (all’esordio a Bologna) e cinque sconfitte. Questo quanto fatto da Dejan Stankovic come allenatore della Sampdoria, da quando il 6 ottobre ha rilevato l’esonerato Marco Giampaolo (che di punti ne aveva fatti due in sette giornate, la metà). La quarta sconfitta consecutiva, ieri per 0-2 contro il Lecce, rischia di costare il posto a Stankovic che peraltro era in tribuna perché squalificato. Il Corriere dello Sport parla di ipotesi nuovo cambio in panchina, durante la sosta per i Mondiali. C’è il nome di Claudio Ranieri, pure lui ex Inter, fra quelli valutati: tuttavia per coerenza a ottobre aveva declinato per il brutto rapporto con l’ex presidente Massimo Ferrero. Anche con Stankovic la Sampdoria non ha ingranato, va alla sosta con appena 6 punti al penultimo posto. La salvezza è a minimo quattro lunghezze: dipenderà dal risultato dello Spezia oggi a Verona.

Fonte: Corriere dello Sport – emm.ger./ass