Daino: «Inter superiore a Napoli e tutte le italiane. Eccellenza»

Il giorno dopo la gara tra Napoli e Inter, si è tornati ad analizzare il match e alcuni episodi che hanno innescato diverse polemiche nelle ultime ore. Ha commentato questo e altro, Daniele Daino su Sportitalia.

SPANNE – Ieri l’Inter ha battuto il Napoli e riconquistato il primo posto in classifica. In merito al match di ieri, ha parlato l’ex calciatore Daino: «Ho visto un primo tempo giocato bene da entrambe le squadre. Ormai ripeto da diverso tempo che l’Inter è due spanne, per organico, convinzione e lavoro dirigenziale, sopra a tutte le altre squadre in Serie A. Rappresenta un’eccellenza del nostro calcio, che puoi vantare anche in Europa ormai già da anni. il Napoli ha giocato bene, risultato bugiardo. Non meritava di perdere così nettamente. Se il rigore su Osimhen veniva fischiato, poteva innescarsi una psicologia di convinzione nei partenopei. Quindi la gara sarebbe, forse, finita diversamente. La VAR lavora male ormai da diverso tempo, il protocollo va rivisto o va eliminato».