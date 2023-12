Bucchioni: «Inter solida, bravo Carlos Augusto. Squadra matura»

Sul match tra Napoli e Inter è tornato a parlare Enzo Bucchioni, sia su aspetti tecnici da campo che episodi arbitrali. Si è soffermato anche su Carlos Augusto, in diretta su Sportitalia.

MATURA – Nel match giocatosi ieri al Maradona, l’Inter ha battuto il Napoli per 3-0. Vittoria netta, commentata da Bucchioni: «Sul piano del gioco, i nerazzurri hanno dimostrato di essere una squadra matura e all’altezza delle grandi prestazioni contro avversari importanti. I partenopei hanno giocato molto bene nel primo tempo. L’Inter ha qualcosa in più rispetto a tutte, è una squadra solida e che sa soffrire. Ha giocato senza difensori adatti a quel ruolo, con Carlos Augusto adattato a ricoprire le assenze di Pavard e Bastoni, oltre all’infortunio di De Vrij. Il difensore brasiliano è stato molto bravo, ha fatto un ottimo lavoro in una posizione insolita per lui. Al momento credo sia la squadra più forte del campionato. Le polemiche fanno parte del calcio, dal punto di vista del Napoli mi sarei comportato anche io così. Il rigore non penso ci sia, perché il contatto è minimo. Il VAR va rivisto, va usato nei momenti decisivi, non può esserci passività».