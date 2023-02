Daino: «Inter favorita? Può dare stimoli al Milan. Gruppo meno compatto»

Il Derby Inter-Milan è in programma domenica 5 febbraio. Secondo Daino il gruppo nerazzurro non è più così come un tempo, l’affaire Skriniar può incidere

PARTITA DIVERSA − Daniele Daino, in collegamento su Tmw Radio, ha detto la sua sul match di domenica: «Derby partita a parte, 90′ dove tutte e due le squadre partono alla pari. L’Inter un minimo di reazione l’ha avuta e fa pensare che sia favorita. Ma potrebbe dare stimoli al Milan. Il Derby vinto in Supercoppa ha dato slancio ed entusiasmo. E’ un’altra di quelle che sta deludendo per tanti motivi, mettici dentro il rinnovo di Skriniar che ha creato qualcosa nell’ambiente, un gruppo che non è così compatto come prima. Dopo la Coppa si è rivisto lo spirito Inter, potrebbe dare ancor di più slancio e continuità il Derby».