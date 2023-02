Sosa: «Inter narcisa. Lautaro Martinez dipendente. Pur vincendo il derby…»

Sosa pensa che l’Inter non sia all’altezza di altre squadre ed eccessivamente dipendente da Lautaro Martinez. L’ex calciatore, ospite di Sportitalia, parla anche di cosa significherebbe vincere nel derby di domenica prossima.

NARCISISTE – Roberto Sosa esprime la sua visione sul momento dell’Inter. Ospite di Sportitalia, l’ex calciatore afferma: «Inter e Milan sono due squadre narcisiste, si guardando allo specchio vedendosi belle. La figura che stanno facendo, forse complice anche il momento straordinario del Napoli, però non è bella. Simone Inzaghi ha preparato benissimo il match contro la Cremonese. Il problema, però, è che tutto dipende esclusivamente da quello che fa Lautaro Martinez (vedi articolo). Lui era in forma prima del Mondiale, poi è venuto un po’ a mancare nel mentre, ma adesso continua ad essere importante. Non puoi dipende da un solo giocatore. Tra l’altro, il gol di Matteo Darmian è propiziato da un assist squisito proprio di Lautaro. All’Inter manca la continuità. Bisogna vedere cosa succede contro il Milan. Secondo me nel derby, dovesse vincere una o l’altra, a entrambe comunque mancherebbe ancora qualcosa per arrivare anche solo al 50 percento di quello che fa il Napoli».