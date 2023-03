Da Graca: «Inter o Juventus? Nessun dubbio la Juve è la Juve»

Marco Da Graca ha parlato a Against All Odds, il programma di Juventus Lab, dove l’attaccante della Juventus Next Gen ha raccontato della sua scelta

JUVE – Marco Da Graca, attaccante della Juventus Next Gen che milita in Serie C, ha parlato a Against All Odds, programma originale di Juventus Lab. Il classe 2002 ha parlato del momento della sua scelta: «Mi ricordo ancora. Mi squilla il telefono, era mia zia in videochiamata che mi faceva vedere un cartello dove c’era scritto Inter o Juve. Lì ho capito che quelle due squadre interessate a me. Io ovviamente ho risposto Juve, ho scelto la Juve perché la Juve è la Juve. All’inizio è stato difficile trasferirsi a Torino, sentivo la mancanza di Palermo e di una figura di riferimento come mio nonno».