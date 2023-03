Collovati: «Lukaku non facilitato dal gioco dell’Inter! Col Porto decisivo»

Lukaku non sta disputando un’ottima stagione con l’Inter, anche se nell’ultima sosta per le nazionali ha segnato una tripletta. Ne parla l’ex nerazzurro Collovati

BIG ROM − Intervistato da Sportitalia.com, Fulvio Collovati ha detto la sua su Lukaku: «Non penso che il problema di Lukaku sia legato al contratto, ma solo al fisico. Infatti è andato in Nazionale ed ha fatto tripletta. Poi il modo di giocare di quest’Inter non lo ha facilitato: dà il meglio quando sfrutta la profondità, meno quando arrivano i cross dal fondo. Ma non dimentichiamoci che se l’Inter è passata con il Porto, lo deve ad un suo gol».