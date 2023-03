Ranocchia: «Flop Inter? No, andare male è un’altra cosa. Brozovic…»

L’ex giocatore dell’Inter, Ranocchia, ha parlato del momento dei nerazzurri e della preparazione in vista dell’imminente mese di aprile. Poi una considerazione su Brozovic

STANNO BENE − In collegamento su Radio Bruno, l’ex nerazzurro Andrea Ranocchia. Le sue parole in vista del mese di fuoco: «L’Inter è sempre l’Inter. Sarà un mese di aprile importante, sono andato ad Appiano Gentile a trovarli e si stanno preparando bene. Out Calhanoglu? Marcelo Brozovic ha pochi eguali al mondo, quest’anno lo hanno rallentato un po’ gli infortuni ma è una sicurezza. I nerazzurri hanno giocatori forti e ricambi all’altezza. Critiche? Sono ai quarti di Champions League e in semifinale di Coppa Italia. Andare male è un’altra cosa».