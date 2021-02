Criscitiello su Juventus-Inter: «Conte è un pirla per quel dito ma Agnelli fa peggio»

Condividi questo articolo

Michele Criscitiello

Criscitiello – Direttore di Sportitalia e Tutto Mercato Web -, nel consueto editoriale del lunedì per il suo portale, torna sulle polemiche di Juventus-Inter di Coppa Italia. E ne ha da dire tante a Conte quante (e più) ad Agnelli. Di seguito un estratto del suo editoriale

ASILO NIDO – L’editoriale di Michele Criscitiello non risparmia i protagonisti più esposti del calcio italiano: “[…] Scusate ma la Procura Federale esiste ancora? In Serie C e D volano 3-4 giornate di squalifica per mini risse in campo che non vede nessuno. Romelu Lukaku-Zlatan Ibrahimovic finisce in mondo visione e aspettiamo settimane per sapere che decisione verrà presa. Andrea Agnelli e Antonio Conte fanno un danno a tutto il calcio italiano e il Giudice Sportivo deve prendersi del tempo. Per cosa? Tutti abbiamo visto. Tutti hanno sentito. Conte è un pirla perché quel dito medio doveva evitarselo. Maleducato e ingenuo. Come fanno personaggi del genere a non capire che davanti a diciotto telecamere di Rai 1, in uno stadio vuoto, si sente e si vede tutto? Errori da asilo nido. Forse. Premesso che Conte ha sbagliato, l’allenatore dell’Inter con le scuse si è messo un pochino al riparo. Gli insulti di Agnelli e le non scuse pervenute sono ancora più gravi di quello che è successo a Torino, l’altra sera. Non siamo bacchettoni. Anzi. Siamo uomini di calcio e sappiamo che certe cose possono succedere. Il problema del Presidente della Juventus è uno solo: quando di cognome fai Agnelli, hai tanti diritti ma anche alcuni doveri. […]”. Questo il pensiero di Criscitiello che, oggettivamente, è difficilmente contestabile visto quanto successo prima e dopo Juventus-Inter.

Fonte: Tutto Mercato Web – Michele Criscitiello