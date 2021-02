Inter-Lazio, a Milinkovic-Savic il gol del 2-1: la spiegazione ufficiale

ROME, ITALY – OCTOBER 04: Sergej Milinkovic Savic of SS Lazio looks on during the Serie A match between SS Lazio and FC Internazionale at Stadio Olimpico on October 4, 2020 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

In Inter-Lazio, come segnalato stanotte (vedi articolo), il gol del momentaneo 2-1 è di Milinkovic-Savic. La Lega Serie A ha ufficializzato la decisione, definitiva, spiegando i motivi che hanno portato all’attribuzione della marcatura a lui anziché a Escalante. E chi gioca al fantacalcio di certo avrà molto da ridire.

INTER-LAZIO, GOL DISCUSSO: LA SPIEGAZIONE – “La punizione da cui è scaturito il gol della Lazio era indirizzata verso la porta. A dispetto di quanto potesse sembrare dai primi replay televisivi, le immagini dall’alto, perfettamente in asse con la porta, visionate con attenzione nel post gara, mostrano che il tiro di Sergej Milinkovic-Savic sarebbe comunque terminato nello specchio della porta. Giova ricordare che, ai sensi delle Linee Guida per i gol dubbi, non conta quanto sia determinante la successiva deviazione di Gonzalo Escalante che inganna nettamente Samir Handanovic. Nel movimento del giocatore della Lazio, infatti, non si ravvisa la sua intenzione di andare a colpire il pallone, quanto il tentativo di scansarsi dalla sua traiettoria diretta verso la porta. Pertanto, sulla base del primo paragrafo del Criterio 2A delle Linee Guida per i gol dubbi, la paternità del gol è attribuita a Milinkovic-Savic.

La norma esiste da diversi anni per questa tipologia di azione, il primo caso in cui fu applicata risale al settembre del 2013, quando servì per assegnare il gol a Lorenzo De Silvestri in Cagliari-Sampdoria dopo tocco involontario di Manolo Gabbiadini, o ancora nel recente passato nella scelta Belotti – Zaza in Sassuolo-Torino dell’agosto 2019″.

Fonte: Lega Serie A